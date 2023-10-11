陳沛良稱打風的士拒保屬誤會　張欣宇憂機場快綫加蓋存困難

颱風「小犬」襲港期間，天文台於周日（8日）傍晚突然改發9號風球，令機場快綫、港鐵露天段及巴士均須停駛，大批機場旅客滯留，的士站大排長龍，有指曾有旅客等逾6小時仍未能離開機場。對於有的士業界指，的士司機在風暴期間開車，如遇上意外有機會被拒保，身兼香港保險業聯會管治委員會成員的議員陳沛良指出，保險保單內不會因惡劣天氣或颱風下失效，如果是第三者保險保單，無論在任何情況下，乘客或第三者出現人身傷害都一定賠償；如果是全保的保單，保單沒有條款指在惡劣天氣下不作賠償。他強調，過去未曾發生在惡劣天氣下拒絕賠償汽車損失的情況，並指車主有責任管理好車輛，此情況並非惡劣天氣獨有，車主在平時也要做好保護措施。被問到的士業界指風暴期間開車有機會被拒保時，陳沛良表示，過去不斷就此事作出澄清，惟公眾未有接收到相關信息。

而機管局早前表示，正與港鐵商討機場快綫日後在9號風球提供有限度服務，立法會鐵路事宜小組副主席張欣宇則稱，技術上並非完全不可行，但所須承擔的風險非常大。他指機場快場露天段很長，要加裝不少儀器去探測風速，甚至須建立模型了解颱風下的車速，並要制對應變策略，以應付出現塌樹等情況下，如何疏導車廂的乘客。

張指出，較為可行的方法，是以機場快綫將機場滯留的人士疏導至博覽館，作為安置中心較為合適。被問到在露天路段加裝上蓋是否可行時，張欣宇表示牽涉的工序相當複雜，包括要研究相關結構是否能承受上蓋，加裝通風系統等，相關的工程費用可能數以千億計。