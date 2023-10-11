科大首認爭取成立全港第3所醫學院　議員稱最快兩年後成立

第3所醫學院最快於2年後出現！有議員引述科技大學管理層指，該校爭取設立醫學院，打算首階段招收50位醫學生，其後目標每年培養200位醫科生。但科大面對土地不足等問題仍待解決。科大回覆東網時首次承認正爭取建立香港第3間醫學院，會適時公布詳情。

議員梁熙今日(11日)表示，剛與香港科技大學校長葉玉如及學校管理層會面，聽到科大3.0的願景，包括爭取設立香港第3所醫學院。根據介紹，科大計劃首階段（兩、三年後）招收50位醫學生。科大更計劃容許學生以第二學位的形式入學，即入讀者可持有非醫學系的本科學位的條件報讀，目標是成為一所每年可培養200位醫科生的學校。

不過梁提到，科大設醫學院具一定難度，包括面對現有教學空間不足、學生宿舍不足甚至教授短缺等難題，以致未來的認證註冊，都需要得到整個社會的支持。據他了解，科大正積極爭取更多資源，希望創建科大創新科技園以至宿舍等，並已向政府提交計劃書，希望能獲得超過12公頃的土地，提升學校的競爭力。他相信，科大亦是成立本港第3間醫學院最合適院校，亦相信立法會在財務上會全力支援，期望科大能為香港培養醫療人才，解決醫療人手短缺的問題。

科大回應東網指，一向會按社會的發展及需要提出教研計劃，並與相關持分者聯繫，包括爭取建立香港第3間醫學院。隨着香港人口老化，健康護理及醫療服務的需求更形迫切，因此一直重點研究健康科技和生物及轉化醫學。科大會適時公布具體新發展計劃的詳情。