串謀科大副教授「圍標」採購活動　供應商董事認罪判囚28個月

廉政公署早前起訴2名香港科技大學前供應商經營者，控告他們涉嫌串謀1名時任科大兼任副教授，於多項採購中隱瞞該兼任副教授在該2間前供應商的權益，歷時超過7年，涉款共約400萬港元。其中一人今（11日）於西九龍法院（暫代區院）承認10項欺詐罪及1項串謀詐騙罪，被判被告監禁28個月。

今日認罪的是楊兆安（40歲），他是高準檢驗及檢測有限公司獨資董事及股東。同案被告是被告歐陽兆㷨（42歲），為駿科(亞洲)製藥有限公司獨資董事及股東。兩人被控共17項罪名，即3項串謀詐騙，違反普通法；及14項欺詐，違反《盜竊罪條例》第16A條。

案件於2011年9月至2019年2月期間發生。串謀控罪指，歐陽兆㷨及楊兆安涉嫌分別與該兼任副教授串謀詐騙科大，在該兼任副教授有責任預先披露任何與科大的利益衝突的情況下，隱瞞對方在駿科及高準的權益，誘使科大就其中3項招標及採購活動委聘駿科及高準，及致使科大全數繳付該2間供應商的發票款項。餘下控罪指，歐陽兆㷨或楊兆安涉嫌與該兼任副教授，一同隱瞞該兼任副教授在駿科或高準的權益，誘使科大或其附屬公司在其他14項招標及採購活動委聘該2間供應商。該17項招標及採購活動涉款共約400萬港元。

案件編號：DCCC 1001/2022