名媛蔡天鳳碎屍案再提訊　申訟費遭拒鄺氏一家押12月再訊

名媛蔡天鳳疑遭前夫鄺港智一家殺害分屍案，6人先後被拘捕及起訴，其中姓鄺前夫、前家翁及前大伯被控一項謀殺罪，前家姑被指疑在案發後刪除訊息及通話紀錄，被控以妨礙司法公正罪，其餘兩人涉嫌協助鄺港智逃走，被控協助罪犯罪。6人今（11日）分成3案於九龍城法院再提訊。法庭應控方要求，把案件押後至12月20日再訊。代表鄺氏一家4人的辯方大狀，批評本警方案件主管辦事速度慢，案發距今已8個月，不斷押後對被告不公，因此申請今日訟費，結果遭法庭拒絕，一家4人續還押。

控方透露，本案有250件物件需要化驗，包括進行DNA校對，當中100件已完成化驗，化驗師已撰寫書面報告，其餘150件方面，期望短時間內完成。律政司亦已啟動法律程序。控方申請把案押後至12月20日，辯方沒有反對。原獲保釋的林舜及潘巧賢，申請更改保釋條件，由每周到警署報到兩次，改為每周報到一次，控方不反對，裁判官遂批准有關申請。

代表鄺港傑、鄺球、李瑞香及鄺港智的大律師雖不反對押後，但申請今日聆訊訟費，指出4名被告由2月還押至今，若押後到12月，則還押近一年，對被告構成不公。大狀批評警方速度慢，若案件主管較為用心，可能毋須不斷押後。另外，大律師又認為，控方應主動通知辯方，今日聆訊的進度，這樣或可減省訟費。控方明言，本案涉及的是不完整的人的殘肢，化驗時間較完整遺體為長。辯方反駁，遺體其實已經火化，不涉及殘肢化驗。裁判官聽罷陳詞後，認為除非不起訴，否則押後屬必然，拒絕辯方訟費申請。

案中涉及被告，包括死者前大伯鄺港傑（31歲，司機）、前家翁鄺球（65歲，退休人士）、前家姑李瑞香（63歲，退休人士）及前夫鄺港智（28歲，無業）。姓鄺3人被控於2023年2月21日，在大埔汀角路龍尾村一單位內謀殺女子蔡天鳳。李瑞香則被控於2023年2月23日，銷毀對她進行刑事調查謀殺的資料。

另外兩案各涉一名被告。任遊艇公司職員的41歲被告林舜，及報稱無業的29歲女子潘巧賢，同被控於2023年2月24日在香港某處，當鄺港智犯可逮捕的罪行即謀殺罪，而知悉或相信鄺就該罪行或另一可逮捕罪行有罪，並在無合法權力依據或合理解釋下，安排鄺乘坐遊艇至澳門，而意圖妨礙拘捕或檢控鄺。據了解，潘巧賢是美食網紅，社交帳戶有逾3萬名粉絲，亦曾上載與林舜的合照。

案件編號：KCCC 577、640、666/2023