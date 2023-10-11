稱遭皮帶鞭打侮辱兼染HPV下肛交　女律師向律師行前合夥人索償

一名初出茅廬的女律師，指在大型律師行工作期間被律師行的前合夥人多番性騷擾並情感操控她，當中包括強吻她及哄騙她到其住所再進行口交等性行為。女律師又指其後她感染HPV病毒，認為亦與該合夥人有關，他又不理會她染病與其肛交。女律師認為該合夥人的行為違反《性別歧視條例》，入稟區院要求法庭頒令對方作出賠償及書面道歉。

原告是X，被告則是Mariani Stefano。據入稟狀指，X為一名初級律師，事發時任職於的近律師行，且是她畢業後首份全職工作，被告亦於附近工作，並自2021年起為該律師行合夥人至今年6月。X指和被告在工作上沒有直接交集，但對方首次與她打招呼時便邀請共進午餐，其後又不時走近她。 2021年4月至11月期間，2人不時共膳或去飲酒，被告更自稱是X導師。期間被告經常問X的個人興趣，又多次堅持與X同乘一輛的士回家。

X指2021年11月底，被告與X到中環某酒吧飲酒期間曾強吻她，其後又向X稱很享受。同年12月，被告與X一同午餐後，帶X到其家中聲稱觀看日本刀收藏品為由，卻脫光她衣服並進行替她口交等性行為。X認為當時是受到被告的「情感操縱」，其後被告又不時貶低X和強調自己的權勢，又會在與X進行性行為時侮辱她的自尊，包括用皮帶打她及稱「似乎你們女人都喜歡被人暴力對待」。

X又稱在2022年11月被診斷出感染HPV，她認為最有可能的感染源是被告。被告曾陪同X看醫生，醫生曾建議她至少3天內不可性交，但被告仍叫X到他家中，在沒有徵詢X同意的情況下與她肛交。X最終向的近之管理層揭發事件，被告最終於今年3月被要求辭職。X 認為被告的行為構成違反《性別歧視條例》，故決定入稟法院，要求法庭頒令被告違反相關條例，及頒令對方作出書面道歉及賠償。

案件編號：DCEO 11/2023