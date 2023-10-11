擬12.10實施三隧「分時段收費」　港府冀減少非過海交通影響

三條過海隧道今年8月初起實施「633」固定收費方案作過渡。相隔短短兩個多月，港府今（11日）公布，次階段「分時段收費」擬敲定於今年12月10日清晨5時起實施。當局指，隨着三隧早前調整收費，部分過海交通分流至西隧，主要是的士車流出現變化，交通大致暢順並符合預期。但9月復課後，繁忙時間過海車流量已回復至疫情前水平，並呈現上升趨勢，故有需要盡早實施分時段收費，以遏抑和分散車流。當局指，目前三隧繁忙時段的過海交通量，已超出三隧總容量約26%，期望分時段收費可助整體流量下降5個百分點，並減少非過海交通影響。

據運輸及物流局最新文件顯示，「633」固定收費方案實施後的首3個星期，即今年8月2日至25日，三隧繁忙時間的平均交通流量為9.25萬架次，較未實施前略高1.5%。平日繁忙時間即上午7至10時及下午5至8時，西隧車流平均增加13%，紅隧車流則減5%，東隧車流則大致維持不變。當局指，分流情況主要是由於的士車流變化所致，其中西隧的士流量增加50%，紅隧、東隧分別減25%和4%。至於9月上學交通恢復後，三隧同時段車流已升至9.88萬架次，甚至較2019年疫情前水平高約3%。

三隧目前正實施633收費，西隧私家車收費為60元；東隧、紅隧則為30元。而不同時段收費方案實施後，三隧現有行車安排不變，但星期一至六將分三個時段收費。繁忙時段為早上7時半至10時15分、下午4時半至7時，西隧私家車收費維持60元，紅隧、東隧則增加至40元；一般時段，即早上10時15分至下午4時半，三隧一律收費30元；非繁忙時段即晚上7時至翌日早上7時半，三隧劃一降至20元。不同時段將設過渡收費安排，以每2分鐘逐漸增加2元。至於周日及公眾假期，日間收費為25元，其餘時間則為20元。另外，電單車平日收費即為私家車約4成水平，即8至24元。

當局又指，方案實施前政府將加強宣傳工作，包括今月中起，市民可經運輸署「香港出行易」App或網站查詢實時及預計隧道費；隧道收費點附近亦會新增隧道費顯示屏，為駕駛人士提供實時收費資訊。當局又預期，駕駛者或需較長時間適應新收費，包括調整出行模式、出行時間、路線選擇等習慣，料實施初期過海交通狀況每日或有不同，需一段時間才趨穩定。