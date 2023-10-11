六成濕疹患者病情中度至嚴重　皮膚科門診需苦候千日議員促改善

不少港人飽受濕疹困擾，有機構早前進行一項調查，發現逾六成受訪濕疹患者病情達中度至嚴重，兩成半人曾經出現細菌感染，逾一成更曾因濕疹入院治療，惟半數人認為現時治療成效一般，更有超過八成患者稱常被身邊人指濕疹是「小事」，使他們備受壓力。有皮膚科專科醫生指，濕疹雖非致命疾病，但其引起的症狀，諸如皮膚痕癢、紅腫等，卻嚴重影響患者的日常生活及睡眠，甚至出現情緒問題。有議員表示，本港皮膚科人手編制不足，門診平均輪候時間長達763日，建議當局增撥資源，如設皮膚科治療中心，分流處理不同病況的患者。

香港皮膚健康基金本月上旬訪問了105名濕疹病人，結果發現，62%受訪者的濕疹病情介乎中度至嚴重程度 ，56%患濕疹5年或以上，73.3%的濕疹主要在臉部及頸部的顯眼位置；近九成患者認為濕疹最影響外觀，其次為情緒(75.2%)及睡眠(71.4%)；87.6%認為濕疹對其生活造成中度至極大影響。另有86%受訪者稱曾受別人不理解濕疹病情的嚴重性，顯示公眾對濕疹有所誤解。

濕疹患者芳婷於10年前發病，多年來病情時好時壞，今年3月更嚴重發作，除了紅腫及痕癢，皮膚更出現疼痛，即使搽藥膏仍無幫助，及後求診中醫，並按指示戒口，情況才開始受控。她提到，病發時，濕疹多數出現在面、頸等顯眼位置，令從事表演工作的她無法上妝，影響工作機會；又指睡覺會無意識抓癢，令患處出現皮屑、抓痕甚至血水。芳婷表示，即使患病多年，自己對濕疹認識有限，因坊間甚少相關資訊，治療方法只認識類固醇，多年來依靠戒口控制病情，直斥當局「零配套、零支援」。

議員陳凱欣指，本港皮膚科人手編制不足，3年內無增長，衞生署只有5名高級醫生、19名醫生。目前政府僅9間診所及健康中心提供皮膚科服務，據2022年數據，皮膚科門診平均輪候時間長達763日，最長輪候時間更達1274日。她建議，當局額外撥出資源，設立皮膚專科治療中心，集中處理嚴重個案，並善用現有的流動醫療車，增設皮膚專科服務。她認為當局可考慮聘請已退休或私人醫生，或與非政府組織合推醫療車服務，以紓人手壓力。