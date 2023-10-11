9月整體中小企業務稍改善　零售業飲食業表現反而向淡

上月中小企業務稍改善，政府統計處今日（11日）發表今年9月中小型企業業務狀況按月統計調查的結果。中小企業務收益的現時動向指數從今年8月在收縮區域的43.8上升至上月的45.5，而本月的業務收益展望動向指數為49.1。港府指出，縱使外圍環境困難和金融狀況偏緊將繼續打擊營商氣氛，但本港與消費和旅遊相關的活動繼續增長，以及政府多項鞏固復蘇動力的措施，應能支持營商氣氛。

按行業分析，不少統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數，在上月較8月有不同程度的上升，特別是進出口貿易業及批發業，前者從43.9上升至48.0；後者則從41.0上升至44.9。不過，零售業及飲食業中小企的業務收益則不升反跌，其中零售業由42.3降至40.6；飲食業則由44.9降至43.1。

進出口貿易業新訂單的現時動向指數從8月的45.3上升至上月的48.0，而本月的新訂單展望動向指數為49.7。中小企業務收益的現時動向指數以50為盛衰分界線，指數愈低反映業務愈差，自今年起中小企業務收益指數持續低於50的分界線，反映各行業的業務情況普遍向淡。