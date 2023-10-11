科大收生改計DSE最佳5科成績　考第6科可獲額外加分

公民與社會發展科於明年中學文憑試將取代通識科，各大學均相繼調整入學要求，其中科技大學修改入學門檻，由「332233」至「332A33」，公社科不會計算入學分數，只需「達標」便可。所有課程均以最佳5科成績計算，而多修選修科會額外「加分」。

香港科技大學今日(11日)公布2024/25學年的收生準則，入學門檻要求學生在4個核心科目及2個選修科目達到「332A33」的成績，所有課程均以最佳5科成績計算入學分數，公民科「達標」成績則不會計算在當中。

另外，若考生有修讀第3科選修科，科大會於計算最佳5科成績後，會視第6科的最佳成績，於計算入學分數時額外加分。第6科可除了涵蓋甲類選修科目外，亦包括法語、德語和日語等其他語言等丙類科目。而加分幅度視乎考生實際分數，及報讀學系經加權後的滿分為基礎計算，例如考獲5**可最多獲額外5%加分。

科大本科招生及入學事務處處長劉夢琳表示，修改計分方式皆在提供彈性予學生，可自行判斷修讀選修科的數量，而個別選修科於報讀指定學士課程的計分上有加權，強調科大重視選修科。

此外，科大將於新學年將工商管理學、經濟學、營運管理學、管理學和專業會計學5個商學院課程新增到「學校推薦直接取錄計劃」。入學「摘星」獎學金亦會上調，金額視乎「摘星」數目增加，最高取得12粒星可獲每額學費補貼及每年6萬港元生活津貼。