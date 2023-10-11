塞車車龍響按Jam歌　空姐拒助拿行李掀搭機禮儀爭議

最近網傳一段短片，塞車期間有司機帶節奏地響按，前面的車輛和應「你砵，我又砵」，猶如「jam歌」，有人稱讚有創意，為沉悶煩囂的都市塞車生活，注入一絲清泉。不過，也有有網友質疑，司機用喇叭唱山歌過癮，但居住附近的街坊，就被噪音煩擾，此舉甚至會違法。

事實上，法例規定，任何人不可以在道路上使用車輛上任何發聲警報設備，除非是發出危險警報。而任何人無合理辯解而違反即屬犯罪，可被罰款2,000元。不過，記者看過條例，當中沒有說明響一「次」按罰，還是響一「下」按罰。

另外，社交網站群組有女「苦主」投訴，搭飛機降落時，請求空姐代為拿櫃的行李，空姐回應說「自己也不夠高」，建議自行找其他男乘客代拿，網上遂掀起搭機禮儀的討論，到底空姐是否「奉旨」要幫乘客拿行李。

事緣有人在社交網站群組出貼大控訴，指落機時由於不夠高取行李，遂向空姐求助，空姐卻說「我都好矮，幫唔到你」，最後由其他男乘客協助取回行李。投訴人質疑既然投考空姐有高度要求，怎會出現「我都唔夠高」的情況，又認為即使空姐真的身高不足，也可以請其他男同事幫手。不過，網友普遍都不撐投訴人，有人說考空少空姐的高度要求，主要是開關手提行李櫃，並非負責替人取行李。又有網友反問，航空公司也有服務承諾，寫明空姐必須幫乘客。