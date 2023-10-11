首引新例打擊非法串流裝置　拘6人檢140萬元貨

海關今日(11日)採取行動，打擊市面提供非法串流裝置，即以電視機頂盒及特定應用程式供顧客用作收看侵權影視作品，期間搜查10間店舖，經初步點算，檢獲約1,200部懷疑非法串流裝置、一批電腦和影音器材，估計總值約140萬港元，並且拘捕6人。

《2022年版權（修訂）條例》自今年5月實施，海關加強市面巡查，並一直與版權持有人保持緊密聯繫，密切留意市場狀況。海關在早前接獲版權持有人舉報，指有零售店舖向顧客提供非法串流裝置，涉嫌未獲授權向公眾傳播版權作品。海關在版權持有人協助下進行深入調查，今日在深水埗及元朗區掃蕩相關店舖。被捕人士年齡介乎25至39歲，其中3人為店主，其餘人士為售貨員。案件仍在調查中。

調查人員表示，今次是上述修訂條例實施以來，首次引用「傳播權利」就市面非法串流裝置的侵權活動採取執法行動，當中檢獲的串流裝置有多項特徵：只要能夠上網，即可將侵權作品傳播予用戶收看；涉案店舖及裝置均未獲得版權持有人授權，向公眾傳播版權作品；涉案非法串流裝置可以點播至少1萬部侵權影視作品。另外，相關裝置售價1,000至1,500港元不等，有個別店舖更標榜支付一次性價錢，用戶便能享受終身免費收看電影及電視劇。

海關提醒商戶，切勿參與未獲授權向公眾傳播版權作品的活動。市民亦應尊重知識產權，不要購買任何非法串流裝置。非法串流裝置所連接的不知名網站可能附有電腦病毒或惡意程式，為用家帶來風險。根據《版權條例》，任何人未獲得版權持有人授權下，為任何包含為牟利或報酬而向公眾傳播作品的貿易或業務的目的，或在任何該等貿易或業務的過程中，向公眾傳播版權作品；或向公眾傳播版權作品，達到損害版權擁有人的權利的程度，均屬違法。一經定罪，最高刑罰為監禁4年，以及就每項版權作品罰款5萬港元。