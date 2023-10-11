政Whats噏：兩颱風吹襲　南丫島受重創　區議員叫政府嚴正關注

早前本港出現「500年一遇」嘅黑雨，多區水浸、塌山泥，離島一帶亦係重災區，好似南丫島咁，之前因有路段塌方而封閉，而喺今次喺颱風「小犬」吹襲期間亦發生同類事件，當區區議員公開要求政府「嚴正關注」呢啲問題。

發出呢個公開要求嘅係離島區議員劉舜婷，佢日前喺社交平台上載咗幾張相，亦貼文話喺「小犬」同黑雨導致南丫島有多個地方出現山呢傾瀉同水浸，要求政府「嚴正關注」南丫島嘅雨水渠道、明渠、污水系統、防護天然斜坡同污水系統尾井倒灌嘅問題。

先後經歷兩個颱風，南丫島受到重創，居民都擔心人身安全。面對咁嘅困局，政府嘅支援係咪太慢呢？

立法會港島西議員陳學鋒覺得政府要處理好南丫島嘅防護天然鈄坡同渠道。佢話其實之前發現咗一啲有潛在危險塌山泥嘅地方，好似未做好加固工程嘅山坡，佢都有同政府講，但對方好似無咩反應，而佢亦對政府會唔會做呢件事都「唔樂觀」。

陳學鋒覺得有潛在危險嘅地方，其實係符合指引，但有風險，正因為現階段符合指引，所以當局就未必會做。佢認為政府應該要「以人為本」， 如果嗰個地方有可能影響到人，都要處理，並唔可以單純睇指引做嘢。

唔單止鈄坡，佢話據當地居民嘅觀察政府都無固定派人清理明渠，而且有時冧樹如果唔係影響主要通道政府都要幾日先處理好。

佢明白政府比較重視市區，都覺得政府都要處理郊區，要求政府都要盡快處理郊區嘅樹木，同埋恒常清理渠道，特別喺係雨季就可以一個月一次大型清理，因為平時都會有樹葉呢啲雜物造成菸塞，喺打風前亦都要清一清先得。