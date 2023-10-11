科學委員會同意引入新冠XBB疫苗　初期優先予高風險群組

衞生防護中心轄下聯合科學委員會建議引入新一代XBB新冠疫苗。疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌指，若本港引入新一代XBB mRNA疫苗，預料供應亦有限，應優先給予高風險群組，如院舍長者接種，料初時相關疫苗亦不多，建議市民不要等候新型疫苗。至於高危群組的定義維持不變，即60歲以上、居於院舍長者、18至49歲有長期病患成年人、孕婦、6個月或以上有免疫力問題和醫護人員等。

世衛免疫策略諮詢專家小組（SAGE）早前召開會議後指，經檢視最新數據後發現，XBB疫苗較原始或二價疫苗可適度增加保護力，但現有疫苗仍能保護高危群組出現重症。衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，目前XBB感染仍佔整體98%，因委員會建議新針有更好保護力，將會啟動採購XBB疫苗程序，但詳情待議。被問新疫苗會否因此需要更多註冊時間，導致市民高峰期過後方可接種，張竹君指當局可採用「指定病人（named patient）」方式使用XBB疫苗，強調是否註冊影響不大，分別只是註冊後可予私家醫生使用。

流感方面，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆指，現時流感確診數字仍是偏高，未有回落跡象，政府本月亦推出流感疫苗接種資助計劃，呼籲市民盡快接種。被問到今年夏季流感高峰仍未完結，會否商討改變接種流感針時機，張竹君指因今年是首次除口罩後的流感季節，情況確較特別，會再觀察一段時間，以了解流感高峰會否重回過去軌跡。