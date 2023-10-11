精進建築再涉嚴重工業意外　發展局延長禁止投標期至明年底

油麻地渡華路消防局工程地盤昨（10日）發生奪命工業意外，一名中年男工人從高處意外墮地，最終傷重不治。發展局今（11日）按規管機制，向涉事承建商及分包商採取規管行動，包括延長總承建商精進建築禁止投標工務工程期限至明年底。

精進建築因去年秀茂坪安達臣道建築地盤發生的塔式起重機事故，已被當局暫停其所有工務工程類別的投標資格至今年12月31日。因應昨日事故，當局按機制啓動進一步規管行動，向其發出通知，延長暫停其所有工務工程類別的投標資格的期限至2024年12月31日。

至於涉事分包商，當局即時暫停其所有工務工程類別的投標資格3個月。分包商須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按安全審核結果，提交改善方案並完成落實改善措施。當局審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復投標資格。

港府有關部門現正就這宗工業事故進行調查並會依法處理。作為政府工務工程服務的採購方，當局往後亦會因應調查結果，按需要對涉事承建商及分包商採取進一步規管行動，包括延長暫停投標資格的期限，甚至從該兩個「認可名冊」內除名，包括「認可公共工程承建商名冊」和「認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊」。