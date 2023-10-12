香港卓越獎學金即日起接受申請　成功獲批最多有50萬元資助

教育局宣布，香港卓越獎學金計劃即日起至今年12月29日接受申請，凡有意於2024/25學年起入讀香港境外世界知名大學的學士學位或研究院課程的合資格香港學生均符合申請資格。成功獲批申請者將可獲發每年最多50萬港元資助，但他們必須畢業後回港工作最少2年，或相當於獲獎學金資助的年期，兩者以較長者為準。

獎學金得主毋須通過入息資產審查均可獲發上限30萬港元的獎學金支付學費。該計劃亦為有經濟需要的得獎者在修業期間提供額外支援，通過入息資產審查的得獎者可獲發放最多每人每年20萬元的助學金，用以支付生活及其他學習開支。若得獎者同時獲本港及海外其他助學計劃資助同一海外升學計劃，本獎學金計劃下的資助金額會相應下調。

該獎學金計劃詳情已上載於該獎學金計劃網站。合資格的學生若有意於2024/25學年，即2024年8月至2025年7月期間，入讀香港境外世界知名大學的學士學位或研究院課程，可在今年12月29日下午6時或之前，通過獎學金計劃網站的網上申請系統遞交申請。逾期申請將不獲受理。當獲甄選入圍的申請人獲其所選擇的課程無條件取錄後，教育局會邀請他們參加由2024年4月起舉行的面試，並在其後知會申請結果。