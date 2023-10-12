東方日報A1：捱過黑雨風球　男拔生奇迹獲救

拔萃男書院應屆DSE學生曾憲哲，上周三（4日）突然失蹤後杳無音信，曾母隨即在社交網發文尋子，親友到他最後露面的馬鞍山及沙田一帶張貼啟事尋人。逾百名救援人員及民間搜救隊，於3日後在鎖定男生身處的馬鞍山郊野公園通宵搜救，期間經歷9號風球及黑雨來襲，現場搜救一度暫停。至昨日下午「神迹」降臨，終在叢林溪澗尋獲身無寸縷的男生，幸他神志清醒，經送院檢查後情況穩定。據悉曾男靠食野果及飲溪水保命。曾母感謝各方幫忙，至於男生在失蹤期間的經歷，則有待執法人員向其進一步了解。

上周三中午12時46分，17歲的曾憲哲（Matthew）離開旺角拔萃男書院後，根據八達通紀錄顯示，他於港鐵旺角東站乘搭列車，於當日下午1時27分於沙田石門站出閘後便告失蹤，當時他沒有手機隨身。由於家人一直無法與他聯絡，恐他遇上意外遂於當晚9時許在灣仔報案。翌日曾母在社交網發文尋子，並呼籲市民提供資料。其後，學校舊生會及親友在馬鞍山及沙田一帶張貼尋人啟事，民間搜救隊亦協助展開搜索。

至上周六（7日），執法部門根據「天眼」片段等資料，鎖定曾憲哲最後經沙田大老山隧道旁的行善里往花心坑方向上山，救援人員隨即展開大規模搜救。由於颱風「小犬」於本周日及本周一襲港，天文台先後發出9號風球和黑色暴雨警告，現場搜救被迫一度暫停。直至風球除下，現場搜救持續，惟一直未有曾憲哲的消息。

直至昨日下午2時15分，現場終傳來振奮人心的消息，救援人員在行善里對上、距離主路徑約100米的老鼠田坑的水源位置叢林溪澗發現曾憲哲，當時他神志清醒，身體狀況良好，惟全身赤裸瑟縮草叢，消防員遂替他送上保暖衣物及能量飲品，確保他沒有失溫，救護人員替他初步治理後，直升機於下午3時24分把他送往東區醫院，經檢查後情況穩定。

據悉，對於為何逗留在溪澗附近，曾憲哲曾指出「因為有水飲」，至於為何身上沒有衣服，他則表示「因為好凍」。搜救人員初步不排除在暴雨下，曾憲哲的衣物濕透令他感到寒冷，故此脫下全身衣服而赤身露體。另有消息指曾男上山散心時睡着，醒後迷路靠食野果溪水保命。執法人員表示，現階段未見事件涉及刑事成分，曾憲哲在失蹤期間如何度過及維生，稍後會向他作進一步了解。

搜救人員指出，搜索曾憲哲的範圍約10平方公里，消防攀山拯救專隊利用資源進行搜索，並曾派出搜救犬上山，並到曾憲哲住所檢取其衣物，供搜救犬進行氣味鑑別，又利用無人機拍攝逾一萬張照片，再利用人工智能（AI）圖像識別系統分析相片，藉此收窄搜索範圍。由於所得資訊有限，只知曾憲哲最後經行善里往花心坑方向上山，因此不清楚確實路線。

而曾憲哲沒有攜帶通訊設備，故此不能根據手機信號覆蓋面收窄搜索範圍，更無法利用手機定位尋人。同時，現場地形山勢險要被密林覆蓋，人員須穿過密林及大小溪澗搜索，而在過去一周經歷颱風及暴雨，更令搜索行動面對更大挑戰。

對於成功尋回愛兒，曾母隨即在社交網發文稱「感謝主，執法部門已經尋找到小兒曾憲哲。他在生，並清醒。多謝大家幫忙！」其後她與丈夫趕至醫院探望兒子。此時，曾母再次感謝各方在過去一周近乎不眠不休幫忙尋回兒子，感謝拔萃男書院義工家長、舊生及民間搜救隊，以及親友和民間的幫忙，新聞報道後好多熱心市民提供兒子的資訊。

她續稱，事件令她感受到香港人的友愛及溫暖，雖然經過一周、9號風球及黑色暴雨，但都沒有放棄搜索，兒子仍然在生，她相信確實是神迹，感謝大家過往不停替其兒子禱告、為搜救隊禱告，願榮耀讚美歸上帝。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：