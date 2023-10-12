入境處偵破非法勞工集團　拘捕33人包括主腦

入境處於10月10至12日一連三日，在全港各區展開代號「火刃」的大規模反非法勞工行動搗破一個非法勞工集團。該非法集團訛稱是合法清潔公司，向逾50間餐廳提供非法勞工進行清潔及洗碗服務而從中獲利，涉款逾1,700萬港元。

入境處於今年初調查一宗僱用非法勞工的案件，發現一間清潔公司與多間餐廳簽訂外判的清潔合約，並安排非法勞工到餐廳工作。經深入調查及情報分析，入境處成功鎖定一個犯罪集團。據悉，該集團訛稱聘用合法員工，為餐廳提供清潔及洗碗服務。而集團以低成本聘用的黑工，予以日薪300至500港元作報酬。

調查顯示犯罪集團分工細密，集團主腦會幕後操縱清潔公司的銀行戶口，將犯罪得益轉移至自己銀行戶口，以及下線成員的銀行戶口以支付黑工的薪金。其他下線成員會定期到餐廳收取合約服務費及安排黑工的工作分配等。犯罪集團運作逾半年，每分合約收取約2至5萬港元。據悉，大部分非法勞工為印尼籍，全部黑工以正常途徑入境。犯罪集團在本地招攬非華裔黑工，如黑工向同鄉介紹工作，亦會獲得介紹費。

入境處經進一步調查後採取行動，突擊搜查4個住宅單位及12間餐廳，共拘捕1名集團主腦及4名骨幹成員(25至64歲)。當中3人為本地人，2人為內地人。

入境處至今拘捕20名黑工及8名聘請非法勞工的僱主。被捕的黑工包括6男14女，年齡介乎23至65歲，其中2人持有「不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）」。

行動中搜獲大量文件，包括銀行的提存紀錄、銀行帳單以及涉案的外判清潔合約，多部智能電話及電腦設備，亦起獲3張偽造香港身份證以及2張偽造身份證副本。入境處相信該犯罪集團已被徹底瓦解，相關調查行動會繼續進行，不排除將會有更多涉案人士被拘捕。