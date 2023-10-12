9號風球下乘客滯留港鐵站　岑智明斥安排混亂需檢討

颱風「小犬」日前吹襲本港，天文台由預警至改掛9號風球，相隔僅15分鐘，港鐵露天段服務即時暫停，大批旅客及市民滯留機場及港鐵站引起鼓譟。天文台前台長岑智明今日(12日)表示，問題關鍵不在於天文台有否發出9號信號的預警，而在於港鐵為何不考慮實際天氣情況而決定停止服務，他形容當日引起的混亂屬不幸，認為港鐵需檢討現行安排。

岑智明今日在媒體撰文，指出港鐵在9號烈風或暴風風力增強信號信號發出後，隨即停止露天路段服務，做法源自2012年強颱風「韋森特」襲港，樹木倒塌損壞架空電纜，令數百名乘客整夜滯留在列車車廂或港鐵站。但他認為今次情況有大有不同，因小犬的整體風力較韋森特小得多，烈風只影響香港南部離岸海域。

他強調，天文台早在掛9號風球前約4個小時，已表示有可能會發出較高信號，而發出9號波的目的是預警香港可能出現危險的颶風，當風眼壁直襲香港時，具破壞力的颶風可能會迅速出現，因此不應期望天文台可以為8號以上的更高信號發出預警，相關部門必需檢討9號風球的颱風應變計劃。岑又補充，任何颱風應變計劃中，都應該預料到8號或以上信號下，的士服務同樣會出現短缺。