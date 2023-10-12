茶行太子女涉瞞洪門宴行蹤　護士致電被告無刻意講是獲授權人士

城中名人官員去年1月於灣仔灣景中心一餐廳參加全國人大代表洪為民的生日派對，事後因有人染上新冠肺炎而令事件曝光，更揭發部分賓客違反口罩令和並無使用「安心出行」。有份出席這場聚會的榮源茶行太子女王詩雅事後確診，她被指隱瞞行蹤被起訴，案件今（12日）在九龍城法院續審。有份打電話給王詩雅的註冊護士形容第5波疫情「好迫切」，全民皆兵，承認沒刻意告訴王自己是獲授權人士。

37歲被告王詩雅，原被控8項傳票控罪，其中4罪獲撤控，她現在面對4項明知而向獲授權人員或衞生主任提供任何在要項上屬虛假的資料罪受審，涉及虛報1月3日赴宴當日的行蹤。衞生防護中心姓賴註冊女護士今日供稱，2022年1月7日，她致電給被告，問及關於1月3日的行蹤。

賴引述被告稱，當日傍晚6時許，被告到國際金融中心超市買東西，約15分鐘後，她乘的士去上環高樂花園放下物品，再回家休息。至晚上9時許，被告搭的士到灣仔出席生日派對。賴在辯方盤問下承認，由於時間迫切，她在通話中，沒有刻意提到自己是獲授權人士。辯方稱，她當時是用「3」字頭的電話號碼致電。賴說不知道，直言當時同事打電話的房間位置緊絀，「有時唔夠位坐，會開摺枱，攞iPhone打」。為着精簡及快，她只把重點記下，但應該不會衝動下「漏咗嘢」。

案件編號：KCS 17697-99，17701/2022