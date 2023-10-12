鐵閘倒塌意外頻發生　工會聯署促加強巡查

本港近期接連發生鐵閘倒塌的工業意外，包括上月在啟德郵輪碼頭被鐵閘砸至重傷的保安員，其部分腳趾需要切除，且右腳肌肉壞死，有機會截肢。工業傷亡權益會今日(12日)表示關注，指意外是保安公司無尋求專業協助，要求保安員處理，結果釀成事故，工會將發起聯署，要求政府部門認真巡查，並停用有安全風險的鐵閘。

工會指出，現時未有強制檢驗鐵閘的法例，只有指引建議每3個月維修保養，變相管理公司可以不跟隨。工會強調，過往不少倒塌鐵閘意外，通常涉及缺乏維修保養，建議政府立法強制有關方面定期維修保養，並教育保安員正確使用閘門及處理危險情況的方法。工會續指，坊間有不同類型的鐵閘，要求當局檢查現有鐵閘本身有否設計及安全問題，必要時考慮停用及禁止進口。

另外，油麻地一個地盤本周二(10日)發生致命工業意外，涉事的總承建商「精進建築」，3年半內發生4宗工業意外，導致6人死亡，包括去年9月秀茂坪安達臣道塌天秤事件。發展局隨後決定延長暫停「精進建築」所有工務工程的投標資格多1年，直至明年年底。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文認為，當局的安排有必要性，是承建商及分包商無可避免的懲處。