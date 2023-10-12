海濱事務委員會欠業界代表性　遊艇泊位政府無規劃

香港海濱發展一直被批進度緩慢。立法會研究與海濱相關的政策事宜小組委員會今日（12日）舉行公聽會，多名公眾人士到場就海濱發展提交意見。有業界質疑海濱事務委員會組成欠代表性，欠缺海岸作業者，令海濱發展只重視休憩和環境美化，要求將海岸作業者納入委員會。另有指本港缺遊艇泊位，以及政府在處理錯駁污水渠的進度「未盡如人意」，認為當局需要加強連接海濱。

市民王先生表示，以往臨海地有船隻維修和貨櫃裝卸，但往往發展區域時業界會作為「被開刀的對象」，令他們的業務被收縮，認為情況需要被關注，要求政府在發展期間避免影響臨海地帶作業者工作，需要「先安置後發展」。他又質疑海濱事務委員會代表以規劃、設計、工程為主，欠缺海岸作業者如從事貨物裝卸的人士，令海濱發展只重視休憩和環境美化，而忽略商業因素，要求將海岸作業者納入委員會。港九電船拖輪商會有限公司副理事長郭威雄同樣認為海濱事務委員會以規劃、設計、工程、環保為主，忽略與海上業界，要求將海岸作業者加入海濱事務委員會。

身兼團體創建香港行政總裁的南區區議會副主席司馬文指，香港有全球最長的海岸線，如果適當地宣傳沒有競爭對手可以匹對，對海岸線而言最重要的為海濱，一個可以連接陸地與海的地方，因此當局有必要研究如何加強連接海濱，以及為市民創造在海濱進食的地方，指現時大眾無法在海濱進食，自己作為游艇會會員當然有地方進食，但不是所有市民都可以有地方。

他又關注現時港人擁有船隻的數字不斷增加，過去15年康樂遊艇增加120%，但本港沒有足夠遊艇泊位，舉例指颱風「山竹」毀壞500艘船隻，皆因缺乏適合停泊處，而政府未有在部分地方興建避風港。

紅磡分區委員會委員李超宇指，維港水質與海濱發展息息相關，而截至5月全港一共有112宗駁錯污水渠的個案，九龍城區佔40宗，只有11宗完成修正，批進度「未盡如人意」，要求當局盡快處理還市民潔淨海港。他又要求，政府盡快開放連接土瓜灣和維港北岸的海濱，認為相較港島區而言九龍區海濱分散，未能應以貫通整個九龍為目標，可以由西九文化區連接到日出康城一帶，並盡快修訂海港條例，容許以行人步通方式貫通整個海濱。

發展局副局長林智文回應表示，政府目前取用「先駁通，後優化」，先駁通讓公眾可以優先使用，而現時亦已開放25公里的海濱，預計2028年可延長至34公里。他又認為海濱除有硬件設施，配套同樣重要，所以當局在灣仔、觀塘和堅尼地城舉辦一系列「香港夜繽紛」，希望讓市民感受到維港活力。

至於被批海濱事務委員會代表性不足，林智文指不論自己抑或其他委員都有機會接觸不同的業界持份者，相信他們的聲音會被吸納在海港發展中。