偵破2宗寄港木製品藏大麻花案　檢逾2000萬貨拘3男

海關港口及海域科根據風險評估及資料分析，揀選一個由加拿大經海路來港的併裝貨櫃。該貨櫃報稱載有11批不同種類貨物，當中一批報稱為家居用品，資料顯示，該批用品是寄予獨立收貨人，而且收貨地址並不完整，他和寄貨人以往從來無任何海運紀錄，引起關員懷疑，決定扣留貨櫃作進一步檢查。上周四(5日)，關員在葵涌海關大樓檢驗該個貨櫃，從櫃內中間位置尋獲相關家居用品，貨物包括3件木製傢俬，其中有2個木櫃，當關員進行X光檢查時，察覺木櫃的影像有可疑，懷疑藏有違禁品。海關打開木櫃細看，檢獲多包以真空包裝的可疑草本植物，經快速毒品測試後，懷疑屬大麻花，最終一共起出約76公斤、市值約1,800萬港元的毒品。

案件交由海關毒品調查科跟進，人員隨即鎖定元朗一個物流倉庫，至本周一(9日)下午時分展開監控遞送行動，目睹一名男子現身收貨，他把貨物搬上貨車，載貨至區內一處空地，然後將貨物裝載至另一輛貨車後離開。另一貨車男司機「接力」載貨到大埔一處地方，海關見時機成熟，立刻採取行動，拘捕該兩名分別32歲和40歲的男子，他們均是電召貨車司機，各自收取800和1,000港元報酬，負責提取及運送涉案貨物，2人暫時已獲准保釋候查。關員作出深入調查後，快速鎖定另一名目標人物，昨日(11日)再於天水圍區拘捕一名33歲男子，他現正被扣查。

調查人員指，毒販非常狡猾，將懷疑大麻花收藏於木製傢俬內，企圖以真空包裝掩蓋毒品的強烈氣味，逃避執法人員偵查。另一方面，毒販利用不同的物流司機或電召貨車司機，多種轉運來掩飾毒品活動，藉此遙距操控販毒流程，但海關最終仍能從源頭堵截該批貨物，阻止毒品流入本港市面。

另外，今年8月18日，海關在深圳灣管制站截查一票由南非寄港、報稱載有機械零件的速遞快件，從中尋獲約10公斤懷疑大麻花，市值近240萬港元。據了解，海關是留意到貨物描述與X光影像並不相符，於是進行更深入的查驗，從而揭發毒品被收藏於木製雕飾品內。