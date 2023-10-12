男警涉小西灣站毆城巴車長　官不接納雙方說法裁定脫罪

入職25年的男警今年1月休班時，被指在港島小西灣巴士站大吵大鬧，聲大夾惡地向一名車長自稱遺失手機，堅持要對方幫忙尋找，期間更涉嫌向車長拳打腳踢，甚至壓車長在枱上。男警早前於東區法院否認襲擊致造成實際身體傷害罪，經審訊後於今午(12日)被暫委裁判官布喜后裁定罪名不成立。裁判官指不接納事主的說法，並認為被告傷勢不可能是因事主擋格被告的襲擊造成。不過，裁判官同樣不接納被告於錄影會面稱是他單方面遭事主襲擊，從閉路電視片段顯示他確有拉扯事主，但因這並非控方檢控基礎，故裁定襲擊罪罪名不成立。

48歲被告劉驍璋，現已停職，控罪書上沒有報稱職業。他被控於2023年1月8日，在小西灣(藍灣半島)巴士總站城巴員工休息室內襲擊郭福基。裁判官指郭供稱他的傷勢嚴重，且腳面骨裂，但與他檢驗後顯示的傷勢不符，認為他有跨大傷勢。郭又指當時到場調查的警員有包庇被告，但他向警察投訴課作投訴時並無提出此事。因此裁判官認為郭的說法全不可信。

不過裁判官亦不接納被告在錄影會面的說法，並指郭的傷勢並不符合是意外造成。相關閉路電視片段亦顯示被告確有拉扯郭進休息室，該行為可構成普通襲擊，但這並非現時的檢控基礎，郭亦稱被拉扯時沒有感覺，不適合現時修改控罪。最終裁判官裁定被告的襲擊罪罪名不成立。

郭早前供稱，被告當時要求郭替他找回手機，又曾自稱是警員，且曾抓他恤衫胸口位置，出腳踩他腳面，施左右勾拳朝他施襲，更出手把他壓在枱上，令他身體多處受傷。郭最終向公司匯報及報案。被告於錄影會面紀錄稱沒有襲擊郭，只曾哀求郭替他尋回手機，對方卻突然襲擊他，在被告出示警員委任證他才停手。

案件編號：ESCC 760/2023