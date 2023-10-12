指過海隧道車龍難消失　運輸署冀分時段收費可分流

三條過海隧道將於12月10日清晨5時起實施「分時段收費」，其中繁忙時間東隧、紅隧收費將上調10至40港元，而西隧則收60港元不變。運輸署助理署長梁世豪今日(12日)出席電台時表示，除非隧道收費升至市民難以負擔的水平，否則難以令隧道車龍完全消失。但他希望，分時段收段可分散和壓抑過海車流，縮短隧道入口車龍，不影響附近主要路口的非過海交通。當局最早可在下周三(18日)立法會復會提交附屬法例，料需時約40天立法。

梁世豪表示，三條過海隧道整體車流目前均大幅高於容量，調高繁忙時間收費是希望鼓勵市民減少自駕，盡量使用公共交通工具。收費時段調整時將有過渡安排，每2分鐘遞增或遞減2港元，他說，漸進式收費安排可減少新收費政策的影響，又預計市民初期需時適應新收費安排，選用哪條隧道亦會較為反覆按照。

他又指，按照機制，運輸署署長有權微調隧道收費，約每半年一次，當局目前亦正研究類似的檢討時間表。至於商用車在新階段收費，全日劃一50港元，引起小巴業界不滿，指紅隧收費增加4倍，梁世豪指，由於歷史因素，過往紅隧小巴收費太低，是不太合理的水平，因此現時看來才有很大的差額。他又指，以往小巴的三隧平均收費約40多港元，與新收費相若。