殘疾人士出行配套差　組織要求從4方面着手改善

社區環境對殘疾人士的配套欠佳，香港復康會研究及倡議中心、議員狄志遠於本年6月底至9月中，聯同無障礙關注平台的輪椅出行和行動不便人士，透過體驗、觀察和訪問等方法，於港鐵車站進行「殘疾人士使用港鐵升降機巡查研究」。發現殘疾人士要前往沒有港鐵升降機到達的出口的所需時間比健全人士多至少10分鐘，差距最長更超過半小時；而殘疾人士使用升降機到車站不同樓層的所需時間，是健全人士使用扶手電梯(或樓梯)到相同地點的2.4倍，導致他們的出行意欲減少。他們認為「無障礙設施不應只是「看得到」，更要「用得到」，並共同促請港鐵和相關政府部門與社區持份者通力合作，透過「強化無障礙設施的配套、改善設計、投放人手支援及加強公眾教育」4大方面改善殘疾人士使用港鐵升降機出行的體驗。

有關研究發現，不少港鐵站均無升降機直達出口，殘疾人士要「盲摸摸」找路，而健全人士禮讓意識有限等。狄志遠更於9月中在油麻地進行街站調查，成功收到163份有效問卷，當中達60%是非長者受訪者。狄表示，達6成受訪者認為殘疾人士由油麻地站月台到地面平均需時達10分鐘是不能接受，高達8成4受訪者認為需要增加人手在升降機前支援，結果反映大眾對於有需要人士使用無障礙設施的不便感到不滿，認為需要改善。

有見及此，建議港鐵和相關政府部門能夠強化以「提升無障礙設施的使用體驗」作為政策導向，改善車站內外「出行鏈」的通達性，包括增加無障礙設施的可達性，強化設施配套，如運輸署和路政署主動與港鐵規劃加建連接地面與港鐵車站大堂升降機的可行位置方案；增設無障礙車輛接駁服務或增加現有服務水平，並加強宣傳，以及加快更換車站的舊式升降機為現代化升降機。同時增加無障礙設施的可用性，研究將升降機前地面標示統一改為左右排隊的分開標示等。

另外投放人手支援，建議在繁忙時間安排職員專責於升降機前協助指示有需要人士優先使用升降機，以及安排職員於選定車站的多層升降機不同樓層當值，為特別在升降機中層難以進入的有需要人士提供「留位」安排。以及加強公眾教育，引入標語設計，提醒讓有需要乘客優先使用升降機；舉辦社區無障礙體驗及比賽，例如「無障行者2023」活動，讓大眾增加對殘疾社群生活情況的認識及理解。