研發智能電動輪椅流動乾廁　料年底前推出助長者

本港及內地均面對人口老化問題，樂齡科技產品能提升長者等的生活質素，亦能紓緩照顧者的壓力。有理工大學校友研發出一款能上落樓梯的智能電動輪椅，照顧者又可隨時得知長者的情況，成功於國際設計比賽中獲獎。另有校友研發出智能防感染流動乾廁，自動更換廁所坐墊及便袋，節省護理員清潔時間之餘，又減少病菌傳播的風險。大學指兩個新發明將於今年底前推出本地市場，未來兩年進軍大灣區及海外市場。

新研發的智能電動輪椅看似與普通輪椅一樣，但車轆位置多了兩條輪帶。由理大校友徐華峰及林炫燚聯合成立的初創企業「途齡科技」介紹，智能電動輪椅採用專利的輪帶系統設計，能夠在毋須他人的協助下行走樓梯、草地或沙灘上，乃至跨越鐵路月台空隙。輪椅上又裝有攝像鏡頭、超聲波及紅外線傳感器，可實時偵測和分析四周的障礙物，預防碰撞及確保其穩定和安全性。

輪椅又結合物聯網感知技術，使用者可經手機應用程式即時掌握輪椅速度、行駛里數和耗電量等資訊；而當系統檢測到緊急狀況發生時，可立即向其照顧者及醫療機構發警報以尋求協助。徐華峰指出，產品規格符合國際認可無障礙設計指引和標準，更於上月獲得James Dyson設計大獎銀獎。他希望透過產品令長者和殘疾人士享受更多的自主和便利。公司計劃將該款輪椅於今年底推出本地市場，明、後年進軍日本、大灣區、新加坡等亞洲市場，稍後再拓展歐美市場。

除了長者行動不便之苦有望改善，理大校友胡百非亦與夥伴成立初創「百隆人工智能」，研發出一款智能防感染流動乾廁。智能乾廁將便廁椅結合感應器，會於長者如廁後自動更換新的坐墊便盆袋備用，並把已使用的密封，避免臭味和排泄物外溢確保衞生，亦省卻護理員清洗和消毒的時間及工作。當乾廁儲存過多排泄物或墊便盆袋即將耗盡時，智能系統會向護理員發出更換提示。

胡百非指出，該初創企業已與理大賽馬會復康科技中心合作，安排智能防感染流動乾廁於院舍試用，亦已獲醫院管理局納入供應商名單，乾廁未來亦有望在全港醫療機構廣泛使用。他續指於獲多個資助下，已在廣東珠海設立辦事處採購零件等，計劃今年底前將產品推出本地市場，並於未來兩年進軍大灣區。

理大知識轉移及創業處助理總監陳偉忠表示，師生於科研領域上或許卓越，但缺乏市場經驗，因此會邀請外來企業與師生分享日常操作的難題，並協助師生能將發明轉化成大眾所需的產品及服務。