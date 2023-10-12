六成教師憂慮迎新營失控　兩成認為須停辦

早前多間大學的迎新營爆出風化事件，有教師組織近日進行一項調查，發現近三成受訪教師對迎新營參加者的不當行為感到不滿及憤怒；逾八成人認為大學監管不力，近六成半憂慮迎新營已趨向失控，更有逾兩成受訪教師提出不再舉辦迎新營。調查組織建議，大學管理層應對每年的學生迎新營活動，制訂磋商、批核及監管程序，並徹底執行。

香港教育政策關注社及香港女教師協會在最近3星期，訪問了794名、來自幼稚園、小學、中學及大學的教師，結果發現，28.69%受訪者對迎新營參加者的不當行為感到不滿及憤怒，29.73%認為涉事大學必須對違規學生追究到底。另有80.1%受訪者稱大學應為迎新營爆出風化醜聞負上監管不力的責任，60.71%認為相關大學的管理層最需為事件負責，有31.99%則指相關學生組織須負最大責任。

調查又發現，參與迎新的女學生擬受性騷擾後，未有直接向大學投訴，反而透過社交平台公開事件，76.7%受訪教師認為此舉反映新生對大學的制度缺乏信心，不覺得投訴會獲公正處理，或給予學生足夠的處理透明度。同時，64.43%受訪教師憂慮迎新營已趨向失控，27.19%擔心迎新營的敗德行為，會打擊大學的名聲或社會對院校的信心；75.6%認同大學應訂出統一的迎新活動底線及準則，更有23.39%的受訪者提出不再舉辦迎新營。

調查組織建議，大學管理層對每年的學生迎新營活動應定出磋商、批核和監管程序，徹底執行；而迎新營出現亂子，應被視為教導、管理不善的一環，並在院校撥款反映出來。該組織強調，大學的表現不單取決於研究成果，學生的學習及德育亦是最重要指標，建議院校設計及推行提高德育水平的培訓課程。