認收6.4萬賄賂聘用四工人　兩前工頭還押至10.26判

廉政公署早前落案起訴兩名公園建築項目分判商時任「工頭」，向四名工人收賄共逾6.4萬港元，以協助他們獲該分判商聘用。兩人被控串謀使代理人接受利益，案件今日(12日)在九龍城裁判法院再訊。兩人承認控罪，署理主任裁判官香淑嫻將案件押後至10月26日判刑，以待索取鄺兩人的背景報告，他們須還押懲教署看管。

兩名被告是鄺志杰(39歲)及陳衛国(35歲)均為香港煌商佑鋼鐵實業有限公司(煌商佑)前「工頭」。他的各承認兩項串謀使代理人接受利益罪名。案情指，煌商佑於案發時是啟德一個公園建築項目的金屬設施安裝工程分判商。鄺志杰及陳衛国於2021年3月加入煌商佑。鄺志杰被指派為煌商佑招募工人為該項目工作，工人由陳衛国監督，日薪均為1,400港元。

案件於2021年4月至8月期間發生。鄺志杰及陳衛国串謀向兩名工人收取賄款共逾3.1萬港元，而陳衛国又從另外兩名工人接受賄款共逾3.2萬港元，兩名被告均藉收賄以協助該等工人獲得或繼續獲煌商佑聘用。廉署調查發現，兩名被告串謀向該四名工人索取賄款，金額由每日300至500港元不等。二人其後從每名工人分別收取賄款1萬至逾2.1萬港元。

案件編號：KCCC1822/2023