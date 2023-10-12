政Whats噏：公屋爆蟲患問題　議員指房署責無旁貸

舊年開始分階段入伙嘅屯門和田邨同菁田邨，近日爆發蟲患。屯門區議員蘇嘉雯日前到現場拍片，可見一堆堆嘅毛毛蟲遍布屋邨內多個公共地方，仲開始出現爬入低層單位嘅迹象，住戶擔心不已。蘇嘉雯嘅黨友、議員黎棟國指房屋署責無旁貸，必須好好咁處理蟲患，但佢慨嘆政府部門以一個理由，對今次嘅蟲患採取寬鬆態度。

儘管毛毛蟲唔係老鼠曱甴，然則無人願意返到屋企要「捉蟲」。蘇嘉雯同當區街坊傾過，有住戶話只得一、兩條蟲的話，唔會想到杜絕，但毛毛蟲依家多到周圍到係，就算喺走廊都矚目可見，更遑論落到樓下，大家連坐都唔敢坐。而衣物洗滌後喺窗外晾乾，隨時會沾惹毛毛蟲，一旦登堂入室咁就大件事，況且毛毛蟲仲會直接爬上晾衣架、同埋爬入屋嘅個案，唔少住戶都感到困擾同不安。

黎棟國話有關毛毛蟲嘅學名係馬陸，佢哋雖向房屋署多次反映有關情況，但由於唔係害蟲，因此政府部門就採取寬鬆態度。睇返食物及環境衞生署防治蟲鼠事務諮詢組嘅資料，馬陸又名千足蟲，係有益嘅節肢類動物，其日間會爬進泥土下層，晚間則會喺表土進食嘅習性，能刺激微生物活動及間接影響泥土養分流動。當千足蟲嘅棲息地受到干擾，譬如大雨後就可能會聚集喺某處。話如果覺得千足蟲聚埋一齊十分礙眼，可用工具檢起，然後移送到人迹較少，而又有植物覆蓋嘅地方或樹叢。

雖然千足蟲並非蜈蚣、唔會叮咬人，但黎棟國話大家都睇到，毛毛蟲成堆成堆咁，唔單止出現喺公園嘅石壆上，依家仲走入低層住戶嘅屋企，小朋友一定驚啦，連戶主都非常困擾，喺咁嘅情況下，負責管理屋邨嘅房屋署，係責無旁貸，必須好好咁處理。至於處理嘅方法，黎棟國話互聯網上有相關資訊。佢話花槽周邊一定要保持乾爽，同埋要勤於打掃，將所有枯枝落葉全部清走。如果牆壁有空隙，要用水泥補返好，仲有就係灑一啲石灰粉，或殺蟲水。佢話居民嘅困擾，作為管理嘅房屋署必須適時處理，而佢同黨友亦會密切跟進，直至蟲患問題得到解決為止。