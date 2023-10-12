以巴互殺刀光血影　滯以港人驚慌走避

《東呼即應》題材關心時事，以巴衝突不斷升級，近日已經導致雙方超過5,000人死傷，而遠在幾千公里以外的香港人，除了祝願戰火盡快平息，民眾重過正常生活，對目前仍然身處戰地港人的安危大家也非常關心，其中歌手衛詩，原來較早前跟隨宣教組織到以色列。她的社交平台一度停止更新，令人擔心，幸她最終也有報平安。她多謝關心她的人之餘，也呼籲大家為以巴和平祈禱。至於較早前同樣身處以色列的網絡紅人YouTuber Ming仔則表示，親眼目睹剛剛認識的以色列朋友，收到電話隨即被召上戰場，慨嘆「戰爭其實離人類不遠」。

Ming仔表示，與當地人閒聊期間，他突然被徵召入伍參戰，「本身以為(戰爭)是很遙遠的事，就算不是香港，以色列人也是過着平凡的日常生活，計劃周末去哪裏玩，很平凡的人生，明天要不要上班，在想這些事情，想不到他工作的地方，明天便是戰場。」

香港旅遊業議會主席徐王美指出，據了解，現時已無旅行團在這兩個地方(以色列和加薩地帶)，有一個團大約30人，其中20人已於日前陸續回港，領隊導遊和另外10位客人已離開以色列，到了約旦首都安曼，陸續將於15日回港。以色列是這幾年新的市場，但機位不是太多，有不少人是因為宗教信仰而去。

入境處則表示，截至昨日(12日)下午5時，共接獲40名身在當地的港人查詢，當中21人已安全乘搭航班抵港；另有9人已安全離開當地。入境處會繼續與其餘10人保持聯繫，就其行程及航班資訊提供適切意見和協助。

戰火無情，旅客尚且可逃離，當地平民百姓，卻只能無奈承受，特別是哈馬斯所處的加薩地帶，面積只有365平方公里，人口超過200萬，北面東面都被以色列包圍，南面就接壤埃及，一旦被以方圍城，就會逃生無路只能死戰。有人說以巴衝突繼續升級，分分鐘引發「第6次中東戰爭」，甚至「第3次世界大戰」。

香港智明研究所研究總監許楨接受訪問時表示，在過去一段時間有兩個重大的變化，第一是阿巴斯領導的巴勒斯坦政權，普遍令巴勒斯坦人失望。以色列總理內塔尼亞胡，一個極右的政權上台後，對待巴勒斯坦人，特別是加薩地帶的巴勒斯坦人非常橫蠻，慘無人道，只是以西方主導的國際媒體，涵蓋得比較少，其實每年死於以巴衝突，或以軍槍下，或武器下的巴人包括婦孺，每年最少以百計。