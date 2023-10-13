瀰漫性大B細胞淋巴癌易復發　新式治療未納安全網難負擔

非何傑金氏淋巴癌為本港十大癌症之一，而瀰漫性大B細胞淋巴癌（DLBCL）是最常見的類型。血液及血液腫瘤科專科醫生廖崇瑜表示，此癌症屬高度惡性、生長迅速的淋巴癌，本港每年約有400宗新症，患者年齡中位數為65歲，如不治療，存活期中位數少於一年。近年推出的新式雙標靶治療在傳統治療上，加上原理如追蹤導彈的新藥物，可減低影響正常細胞。新式治療雖已入藥物名冊，但並無資助，基層患者未必能負擔。

傳統一線治療為單標靶藥「抗CD20標靶單株抗體藥物」配合化療的療效雖然理想，但高達40%患者治療無效或復發。一旦出現此情況，廖指二線治療僅不足半數患者適合的造血幹細胞移植/骨髓移植，又或再次採用單標靶加上化療，但療效並不理想。大部分復發個案發生於確診後首兩年，而復發患者存活期中位數約一年，代表一半患者在復發後一年或之內離世。

新式一線治療為雙標靶藥配合化療，即在傳統治療上，再增加「抗CD79B抗體藥物複合體」藥物。新增的標靶藥結合抗體和化療藥物於一體，與傳統治療相比，疾病進展、復發或死亡風險降低約3成（27%），已於今年7月列入《醫管局藥物名冊》，惟未被納入安全網，需病人全數支付。

尹桂金為DLBCL康復者。她分享，淋巴癌治療費用高昂，「公立醫院醫都要30萬，私家醫院更加是天文數字」，且治療期間至少一年不能工作，如無政府資助藥費，一般人難以負擔治療期間所有開支，期望政府可擴大一線治療資助，將新式雙標靶一線治療納入安全網。