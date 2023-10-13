一豚豬手專門店結業　消委會接6宗未能兌現禮券投訴

豬手專門店「一豚豬手專門店」結業，消委會總幹事黃鳳嫺今早(13日)在電台節目表示，消委會收到6宗相關投訴，指仍持有禮券，追討金額合共1,350港元。該商戶雖呼籲受影響顧客登記，但未有交代後續安排，消委會會聯繫商戶了解情況。

黃鳳嫺透露，有投訴人指早前一兩個月已購買禮券，擔心不能兌現，懷疑商戶有欺騙成分。若商戶收款時無理由相信可履行交易承諾，或構成《商品說明條例》中「不當地接受付款」的罪行，為商戶要尋找法律意見，妥善處理。黃鳳嫺指，若發行餅卡、湯券等，變相儲起一大筆消費者的預繳費用，當局長遠要思考如何加強規管。

強積金計劃管理局早前表示，該店共有17間分店，經營公司是康歷企業有限公司，該公司拖欠了30名員工共5期、即2023年4月至8月的強積金供款，涉款約13萬元，積金局將向法庭作出民事申索，追討拖欠的強積金供款及附加費。積金局至今接獲10宗相關投訴，正展開調查。另外，一豚豬手專門店在專頁中證實已停業，現正解決與加盟商的糾紛，並積極尋求其他合作夥伴協助兌換已發出的禮券，稍後會分階段處理換領事宜，呼籲顧客在其社交專頁發私訊聯絡，以便收取網上表格登記。