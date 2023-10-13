反詐騙案行動拘33人　涉款710萬元

東九龍區執法人員於10月9至13日期間，進行反詐騙案行動「鱷潭」，並鎖定一個本地詐騙集團。行動中，共拘捕33男女，涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產」、「串謀詐騙」、「欺詐罪」及「洗黑錢」等罪，年齡介乎15至64歲，當中包括集團主腦、骨幹及負責收取騙款的成員，涉款達710萬港元。

執法部門指近期「猜猜我是誰」電話騙案有明顯上升趨勢，人員展開調查、情報分析及翻查大量「天眼」片段後，並鎖定一個本地詐騙集團。行動中，共拘捕10名本地男子(15至51歲)，他們分別報稱為無業、學生、廚師、倉務員等，當中包括集團主腦、骨幹及負責收取騙款的成員，部分人有黑幫背景。

調查顯示，相信被捕人為同一電話詐騙集團的成員。騙徒致電受害人，冒認為其親友，訛稱自己被捕、急需保釋金，或有財政困難，並要求受害人到指定地方交收。

詐騙集團涉嫌在今年2月至9月期間發生的40宗「猜猜我是誰」電話騙案，40名受害人(60至93歲)，損失金額由1至37萬元不等，總損失432萬港元。犯罪集團以金字搭式結構，主腦指示第二層的骨幹成員招攬成員，經網上社交平台、通訊軟件、在娛樂場所接觸流連人士，以數百至數千港元報酬利誘他們，前往收取保釋金。年齡最細的被捕人士年僅15歲，為一名中四學生。

另外，人員同時偵破29宗科技罪案及詐騙案件，包括網上購物騙案、網上情緣、網上投資騙案、網上求職騙案等。行動中，警方共拘捕20男3女(19至64歲)，涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「欺詐」及「洗黑錢」等罪名，總損失達280萬港元。

其中一名32歲被捕男子將被控一項「詐騙」罪，案件將於明日（14日）上午在西九龍裁判法院提堂。其餘被捕男女已獲准保釋候查，須於11月上旬向警方報到。