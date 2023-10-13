三隧商用車12.10劃一收50元　速遞業擬加價兩成降成本

三隧分流第二階段收費方案將於12月10日起實施，其中貨車等商用車輛全日劃一收費50港元。有速遞業今日(13日)透露，業界傾向在新方案實施後加價，預料先觀察約1個月，評估運輸成本上漲幅度後再決定加幅，初步估計加一成至兩成。

現時輕型、中型及重型貨車行經三隧收費各有不同，以紅隧為例，輕型貨車收15港元，中型貨車收20港元，重型貨車則收30港元。次階段所有車種全日將劃一收50港元後，經紅隧各類貨車全需加價，加幅由六成多至兩倍多；經東隧則輕型貨車加價約三成，中型貨車收費不變，重型貨車減價三成多；經西隧所有類別貨車均減價，減幅四成至六成。

香港速遞業協會會長吳江表示，速遞業人力成本高，隧道加費勢必令成本上漲，業界傾向加運費。他又指，本地速遞講求時效，一輛貨車每日或行經隧道5至6次，隧道費上調的影響很大，日後或需調節運輸模式及路線以降成本，而派遞時效同樣有機會受影響。吳預料會先觀察1個月，待評估調整模式後可否降低成本，否則或開會商討加價安排。