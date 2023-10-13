廉署起訴社區隔離設施電工　涉向工人收賄勒索

廉政公署昨日(12日)落案起訴一名工程分判商前電工，控告他於疫情期間在元朗一個社區隔離設施建築工地工作時涉嫌向5名工人索賄及收賄，以介紹他們入職，並向其中一名拒絕支付賄款的工人勒索。被告已獲廉署准予保釋至下周一(16日)在粉嶺裁判法院答辯。

37歲被告馮瑞端，善美工程有限公司(善美)前電工，被控共6項罪名，即兩項代理人接受利益及三項代理人取利益，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條；以及一項勒索，違反《盜竊罪條例》第23(1)條。案發於去年3月至4月期間，被告當時獲工程分判商善美僱用為電工，在元朗一個社區隔離設施的建築工地進行一項緊急消防裝置工程。

被告於案發時介紹另一名工人到該工地擔任夜更工作，其後有另外4名工人直接或間接經該工人介紹入職。被告及該5名工人每人每個夜更工資為2,700港元。被告涉嫌從上述其中兩名工人收取賄款共600港元，以協助他們獲善美聘用。他又涉嫌以相同目的向上述餘下3名工人索取賄款最少共800港元。不過，廉署調查發現，其索賄的要求均被該等工人拒絕。

此外，被告又涉嫌以恫嚇方式，要求上述其中一名拒絕支付賄款的工人交出400港元。善美不容許其僱用的工人從任何人索取或接受利益，以介紹對方入職，該公司在廉署調查案件期間提供全面協助。