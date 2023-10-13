電騙案揪3男網上招嫖收肉金　另截4賣淫女包括僅17歲少女

澳門騙案不絕，當中更牽涉其他罪案。當地執法部門今日(13日)表示，日前調查一宗電騙案期間，揭發一宗操控未成年少女的賣淫案件，案中拘捕3名男子，他們分別涉嫌在網上為犯罪集團管理招嫖網站及收取肉金等，均被移送檢察院處理。行動中另截獲4名賣淫內地女子，供稱入境澳門約一周，當中1人未成年僅17歲。

被捕的3名男子分別為姓羅澳門居民，34歲，報稱餐廳廚師；姓夏澳門居民，68歲，報稱地盤工人；姓唐內地居民，28歲，報稱汽車銷售員。他們分別涉嫌作未成年人之淫媒、操控賣淫、犯罪集團、清洗黑錢。執法部門表示，將要求有關部門跟進下架招嫖網站，案件有待跟進。

案情指，司警人員本周三(11日)調查一宗電騙案時，以證人身份邀請上述羅某問話，期間揭發有人涉嫌在本澳收取賣淫女子的肉金，及將其兌換成人民幣轉帳到指定帳戶。經盤問羅某承認犯案，供稱於2021年初認識1名女淫媒，並在對方游說下協助上門向賣淫女子收取肉金，每次可獲200港元「跑腿費」。

調查亦發現，由2021年10月至今，羅某協助上門收取共近100萬港元肉金，單是上月中至今已28次上門收逾9.9萬港元肉金。羅某承認至今賺取二萬元的兌換差價，但拒絕透露具體收取多少報酬。人員根據羅某近日收款路線，鎖定新口岸某酒店4個房間，截獲案中4名賣淫內地女子及涉嫌帶同女子入境的唐某，並起出大量賣淫工具及約1.6萬港元現金。

上述4名賣淫女子供稱入境澳門約一周，出發前有淫媒專人協助在招嫖網站刊登廣告，每次性交易肉金為1,000至1,800港元，當中的四成會按指示交予羅某。當局其後根據招嫖網站，於澳門姑娘街附近拘捕網站客服電話登記人夏某，其否認犯案及拒絕合作。