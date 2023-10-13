流感過去2個月奪逾百性命　港府料冬季將至雙疫勢夾擊

本港天氣近日明顯轉涼，天文台更預料，隨著一道冷鋒在下周後期抵達華南，下周末本港市區最低氣溫將跌至攝氏21度。即將進入冬季，立法會衞生事務委員會昨召開會議，討論應對冬季流感高峰期的準備工作。醫務衞生局表示，今個冬季是解除口罩令後首個冬季，預期會有上呼吸道疾病的爆發，特別是季節性的流感，而新冠病毒看似已過去，實際是仍然未離開社區，預計今個冬季本港有機會同時面對冬季流感及新冠病毒的夾擊。

當局表示，夏季流感在8月開始已有爆發，數據監察顯示，季節性流感的活躍程度不斷地上升，流感病毒在上呼吸道的確診比率過去一周，上升到百分之13.28，高過百分之9.21的基準水平。直至本月7日，衞生防護中心已錄得214宗成人嚴重流感個案，其中有129宗死亡，約有6成個案沒有接種季節性流感疫苗，兒童亦有13宗嚴重個案，不幸地有一人死亡，當中有超過7成未有接種流感疫苗。

當局續稱，新冠病毒的活躍程度保持平穩，呼吸道確診樣本的比率約百分之10.59，但病毒無離開，仍然在社區當中，亦因應離開上一波有一段時間，人群普遍免疫力下降，相信今個冬季本港有機會同時面對冬季流病及新冠病毒的夾擊。他又稱，新冠的防控進入新模式，希望社會各界及市民均要保持警剔，又呼籲高危群組，尤其50歲以上、院舍長者、長期病患、免疫力較弱人士、孕婦及醫護人院，無論以往接種過多少劑新冠疫苗，應該在對上接種新冠疫苗或感染新冠病毒6個月後，接種額外的加強針，並可與流感疫苗同時接種。