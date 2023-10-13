校舍爛溶溶頻漏水　業界籲教育局特事特辦速維修

本港不少校舍被指設施殘舊、予人「爛溶溶」之感。教聯會近日調查本港中小學教員對校舍設施的看法，獲48間學校回覆，基本上所有受訪者均認為自身校舍有需要進行修葺，近七成受訪者認為學校特別室需要維修。也有學校教員室假天花老化剝落，衍生鼠患；廁所喉管滲漏、或因堵塞以致「爆屎渠」等。教聯會促教育局應「特事特辦」設專款作加建和改建校舍。

調查於今年7月進行，48間回覆的學校包括中、小及特殊學校。受訪者指，學校主要面對校舍空間不足、設施老化及維修質量參差等三大問題。例如有學校須在操場或電腦室進行集會；有學校改裝貨櫃用作體育室。學校亦普遍面對設施因老化缺乏修葺而帶來的衛生及安全問題。如天花剝落、廁所堵塞外，還有升降機老化，經常令師生受困等。也有學校的圖書館上蓋/天花出現嚴重滲水，形成水槽，造成室內降雨；窗戶甫一安裝便出現滲漏，質素差劣，導致牆身也受影響而出現水泡及外牆牆身剝落等。

教聯會認為，教育局日後招標時應分拆合約，引入更多競爭，以加快工程進度及提升整體質素。同時應制定完善的評估機制，包括派員詳盡記錄工程顧問公司對維修項目的評估，嚴格要求公司在評估時遵守相關指引。

該會又促教育局應「特事特辦」，設立專款作加建和改建校舍之用，以改善目前低於標準校舍的內部殘舊與空間不足的困境。