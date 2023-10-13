電動車「一換一」計劃明年3月告終　9成市民冀延續　並增設充電站

政府在2035年或之前會停止新登記燃油及混合動力私家車，為鼓勵車主更換電動車，政府於2018年起推出電動車「一換一」計劃及「EV屋苑充電易資助計劃」，但有調查顯示，9成市民希望「一換一」計劃屆滿後延續、逾9成的受訪人士認為所居住地區的充電站完全不能或不能夠滿足區內居民的需求，而現有的全港電動站也無法滿足需求。

車主首次登記一輛新電動私家車，可獲首次登記稅寬減，惟有關安排截止至明年3月31日，但至今仍未公布後續安排。有政黨於於9月下旬至10月上旬透過問卷形式向港島區設有停車場的屋苑進行了「電動車一換一計劃及充電配套問卷調查」，收回共632份有效回應，其中57%受訪人士得知電動車「一換一」計劃將於明年3月31日屆滿；90.4%的受訪人士認為政府應該延續計劃，另外，80.9%的受訪人士表示計劃增加他們選購電動車的意欲。

而若電動車「一換一」計劃屆滿後不予延續，超過72%的受訪人士指出會對購車計劃有非常大或大的影響。另有91.3%的受訪人士認為所居住地區的電動車充電站完全不能或不能夠滿足區內居民的需求，92%的受訪人士則認全港電動車也無法滿足需求。以港島大型屋苑太古城為例，現時有超過2,500個住宅車位，太古城的電動車車主 卻只能使用太古城中心商場內的26個充電站，往往需要輪候長時間。

針對「EV屋苑充電易資助計劃」，計劃推出至今，剩餘撥款預計只可接受約20份申請，或約4,000個合資格停車位，然而，本港仍有大部分私人屋苑仍未提出申請，或正處於審批階段。政黨指充電位不足問題現階段嚴重影響車主轉用電動車的意欲，或認為充電不便利。

該政黨表示，現時「一換一」計劃應該予以延續，並在現時的「EV屋苑充電易資助計劃」滿額後推出新一輪計劃，以配合車主轉用電動車的需求，同時亦促請政府盡快增設電動車公眾充電站，特別是中高速的充電設施，同時研究在咪錶位增設充電設施。