無人機播音樂鼓勵曾憲哲　指事件不涉刑事　籲外界勿信傳言

17歲拔萃男書院學生曾憲哲失蹤7日後，第8日尋回。多個參加搜救的部門今日(13日)在聯合記者會分享拯救行動細節。執法門部提到，行動中透過無人機播放曾憲哲喜歡的音樂，希望為他帶來希望；並強調案件沒有刑事成分，呼籲市民切勿相信坊間傳言。消防處則稱，未來會繼續探討引入及更多應用於搜救行動的創新科技。

今次搜救出動約600名執法人員，包括失蹤人口調查組、機動部隊、山嶺搜救專隊等，亦啟用重大事件調查及災難支援工作系統分析閉路電視影像，形容今次搜救行動如大海撈針，加上颱風增加搜索難度。執法部門強調，案件經調查後，未有發現不尋常地方，現時最重要是曾憲哲身體健康、回復正常生活，網上太多揣測或對當事人造成傷害，呼籲市民不要相信坊間傳言。

另外，消防處今次共出動122名消防員及24名救護員，在行動首日及成功救援當日上午，都曾在最終尋獲曾憲哲的同一位置搜索。消防處高級消防隊長張天瑜提到，處方使用無人機拍照製作實景地圖，以掌握最新路況及鎖定搜索位置。她稱，每1平方公里的搜索範圍大約要拍攝約1,500張相片，今次行動共拍10,000張相片，如果靠肉眼需時1星期才能分析所有相片，但使用人工智能分析系統只需10小時，即可分析是否有人形物件；系統最後識別到約500張相有人形物。當局又指，近年引入更多新科技以提升攀山拯救救援能力，包括在今年建立新機制，由流動網絡營運商獲取較多發射站資料，亦引入手提電話定位儀，第4季將進一步發展AI圖像分析軟件，包括引入衣物分析，亦會將紅外線相機拍攝的影像一併加入分析。