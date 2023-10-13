9號颱風下要求開工屬不負責任　運輸業工會斥當局罔顧安全

颱風「小犬」本周日(8日)襲港，天文台當晚約7時發出9號烈風或暴風風力增強信號，公共巴士即時停駛，港鐵亦立即暫停所有露天段的列車服務，導致大批乘客一度滯留港鐵站及機場。多個運輸業工會直斥當局要求的士、旅遊巴及港鐵在颱風下工作，是不負責任，罔顧前線司機安全，形容「司機的命也是命」，又批評政府部門和機管局、港鐵溝通不足，將無法疏導乘客的責任推卸到前線司機。

汽車交通運輸業總工會今日(13日)表示，車輛在狂風暴雨可能無法操作，擔心會發生意外，大部分前線司機為確保自己和乘客安全而選擇暫停駕駛，呼籲乘客無論司機加多少附加費，都不應冒險上車。

鐵路工會聯合會指，在暴風中行車是絕不能掉以輕心，列車需減速，露天路軌如遇上障礙物可導致出軌，2012年時曾有一輛列車在大學站在9號風球下行駛，冧樹阻礙前行，令市民滯留，加上當時拯救行動有一定困難，而決定往後在9號風球下暫停所有露天段服務。該會強調鐵路應以安全為優先考慮，天文台應盡早發布風暴消息，以便港鐵安排尾班車。

工聯職安健協會則稱，政府考慮颱風下疏散旅客是本末倒置，罔顧前線司機及乘客安全。該會認為當局應安撫乘客並安排他們留在安全地方，希望政府和機管局、港鐵，就惡劣天氣檢討交通安排時，希望不要強迫司機在不安全情況下工作，指即使有購買保險，僱員安全始終最重要。