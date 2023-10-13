小犬吹襲致大批旅客滯留機場　港府認衰稱有改善空間

颱風「小犬」襲港，導致大批飛機旅客抵港後被困機場，運輸及物流局局長林世雄今日(13日)表示，當日的情況有改善空間，機管局及民航處會優化颱風下重新編配航班的機制，颱風來臨時，會適時啟動機制調節航班數量，以有效處理客運大樓內的人流。機管局亦稱，會檢討的士排隊的方法，包括以派籌方式，讓希望坐的士的旅客，在機場其他地方等候。

林世雄稱，已經要求港鐵仔細謹慎研究露天路段在9號風球下停駛的安排，有關安排主要是參考過往颱風期間發生的事故，避免列車、架空電纜和路軌受外物影響，危及鐵路安全。至於小犬襲港當日有大批旅客滯留機場，林世雄表示，香港作為國際航空樞紐，在風暴期間亦會盡量讓航班繼續升降，減少港人滯留外地，並方便需要在香港轉機的旅客。

機管局行政總裁林天福亦指，未來遇有9號風球或更高信號生效時，會盡量優化與旅客的溝通，颱風來襲時，首要考慮是旅客自身安全，故旅客逗留在機場是最適合的安排。他直言，打風的情況或幾小時過去，旅客在客運大樓內可感覺安全和舒適，「逗留幾個小時都不是問題」。

局方續稱，會找更多地方及準備臨時座椅讓旅客休息。同時，亦會檢討的士排隊的方法，包括以派籌方式，讓希望坐的士的旅客，在機場其他地方等候。