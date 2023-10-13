港府財政狀況勁差　硬推「明日大嶼」恐敗光身家

明日大嶼人工島計劃是本港有史以來最貴的填海工程，至於北部都會區造價，相信會是天文數字，政府一直都無公布有關預算。目前政府財政儲備已經跌至7,000億港元以下新低，加上香港經濟環境差，《東呼即應》落區訪問市民對這兩大項目的看法。而議員江玉歡質疑政府捨近求遠、倒錢落海，指舊區重建亦要龐大資金。主持詳盡分析強推兩大基建，香港隨時一舖清袋，不撤大嶼實太「愚」。

經濟不景收入減少，過去4年財政儲備急挫跌至最少27年最低，政府繼續大花筒，特別是同時硬推明日大嶼及北部都會區兩大項目，動輒千億、萬億元，令人擔心香港會否破產。港府曾在2018年建議興建面積達1,700公頃的交椅洲人工島，以及興建全長約13公里的港島西至大嶼山東北連接路以及港島西至洪水橋鐵路，預計2025年底會開始填海，最早2033年首批居民就可入伙，預計可建約19萬至21萬個住宅單位。

《東呼即應》落區訪問市民對這兩大項目的看法。市民陳先生說：「明日大嶼勞民傷財，聽說要花好多錢。」黃小姐則覺得那裏交通不太方便，興建更多房屋幫助年輕人是好的方向，但對於明日大嶼項目選址有保留。陳先生表示，始終公帑是納稅人的錢，政府花費如此大筆錢，是否應該慎重諮詢及考慮一下，覺得值得深究。

事實上，整個明日大嶼工程成本預算現時已經較原先預計增加了16%至5,800億港元，但最終能否以這個金額來「埋單」確實充滿疑問。政府於2018年時估算人工島的填海成本，大約為每平方米約1.3萬港元至1.5萬港元，不過單看現時通脹及利率處於上升周期，加上近年極端天氣頻繁在海中心堆沙入海造地的成本不斷上升，過去5年用作填海的河沙就已經加價1.5倍。有工程師亦擔心「缺沙」將導致明日大嶼工程大幅超支。

而港府的財政狀況亦令人憂慮，香港財政儲備已經由2018年度的11,709億港元大幅減至今年8月底的6,986億港元，跌幅高達四成，金額不足應付12個月的政府開支。有學者已經預計財政儲備或於5年內花光。此外，資金外流，港元銀行體系結餘亦已由2022年5月高峰3,375億港元跌至今年5月僅餘445億港元，再加上國際金融市場波動，外匯基金投資收益不穩定，使得支持港元聯匯制度穩定的本錢在數年間已經減少數千億港元。

港府近年「入不敷支」，本財政年度預算將繼續出現赤字，金額達到544億港元，當中地價及印花稅收入預計各有850億港元，惟近年樓市不景，頻傳拍地流標或低價批地，另外股市又不振「水盡鵝飛」，估計這兩方面的實際收入和預測可能會「差一大截」。而今個財政年府頭5個月，計劃發行466億港元綠債後，港府赤字已達到1,362億港元，而港府總開支只會有增無減，本財政年度預算開支就有7,610億港元，要扭轉庫房「入不敷支」局面，相信有一定難度。而早前有研究顯示，2022年環球政府債務升幅達到7.6%，香港政府的債務升幅更加是眾政府之最。

議員江玉歡指，重建舊區的資金同樣與目前兩個新項目的資金在互相競爭，但政府從沒交代重建的資金；她認為發展是有多方面，而該兩個項目均是遠期的項目，遠水救不了近火。而明日大嶼未必是一個好的選址，其與市中心距離甚遠，離居民就業、讀書、工作的地方都較遠，當局理應先界定清楚項目地點的用途。