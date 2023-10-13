沙咀懲教所18所員考獲92張證書　41張成績優良

懲教署轄下沙咀懲教所今日(13日)舉行證書頒發典禮，頒發證書予青少年在囚人士，以肯定他們在學業及職業訓練考試上付出的努力及取得的成果。

過去一年，沙咀懲教所共有107名所員報考各類學術及職業訓練考試，包括香港中學文憑考試、英國城市專業學會考試、劍橋英語考試、GAPSK中小學普通話水平考試，以及由香港善導會、香港大學專業進修學院、基督教勵行會、建造業議會、通利音樂基金和職業訓練局舉辦的考試，範疇包括餐飲服務、咖啡沖調及拉花藝術訓練、特色飲品(非酒精類)製作、粵式烹調、多媒體設計、音樂、屋宇裝備及洗衣技巧等。他們共考獲298張證書，當中134張為優良成績；而參與今日典禮的18名所員共考獲92張證書，其中41張為優良成績。

在分享環節中，其中一名所員感謝懲教署給予改過自新的機會，並分享了自己在單親家庭長大，母親即使患病亦不辭勞苦前往院所探望，令他非常感動，並覺悟前非，珍惜時間努力學習。另外有所員的母親分享了她見證兒子在所內接受訓練期間經歷正面改變的喜悅，感激懲教署人員的協助，讓她真切體會到更生工作的意義。