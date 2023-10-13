港府走塑都走數　即棄膠餐具管制延至明年次季實施

港府原定最快於今年第4季起管制即棄塑膠餐具及產品，但當局卻突然改口，指首階段管制最快於明年第2季實施，變相延遲半年！環保署今日(13日)解釋，延遲皆因相關條例草案未趕及7月中於立法會休會前獲通過。有環團則批評港府減塑「拖字訣」，又指將受管制的即棄塑膠產品種類過少，質疑減塑效用。

當局今年初將管制即棄塑膠餐具及即棄塑膠產品的條例草案，交予立法會審議，並計劃在條例獲立法會通過的6個月後，即最早今年第4季，率先落實首階段規管，包括禁止銷售及派發發泡膠餐具、膠飲管及膠刀叉等，亦禁止售賣及派發雨傘袋、螢光棒等。

不過，相關管制的實施日期卻一再延遲。環保署表示，立法會法案委員會已在3月底至6月底審議相關法案，惟按照立法會程序，草案未能趕及於休會前恢復草案的二讀辯論，因此要待下周三(18日)復會後才能動議。署方估計，若條例當日能獲通過，首階段管制將於明年第二季實施，具體日期稍後公布。至於第二階段管制的實施時間，仍暫定維持為2025年。

環保團體綠領行動對減塑法例一拖再拖感失望，質疑港府「拖字訣」，未有充分決心及配套執行新政策，又指現時擬管制的17項即棄塑膠產品，遠少於市面即棄塑膠種類。該團體又提到，首階段管制即棄塑膠餐具早已有代替品，例如木或紙等素材製成的飲管、攪拌棒等，難以理解為何當局仍要延遲管制。