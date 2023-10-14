政Whats噏：為免影響議會觀感　建制派開會　硬性要求未來投票率要過半

早前有報導揭露，立法會會議投票率低。事件引起外界關注，建制派「班長」廖長江更向議員發出「溫馨提示」，要求議員盡量開會及發言。而適逢立法會暑假休會即將完結，下周三(18日)「放完暑假」復會，據了解，立法會不同板塊正副班長、行長尋日(13日)召開內部協調會議，要求未來立法會大會、內會及財會投票率，均要佔整體委員數目過半。

建制派三個不同版塊「大佬」尋日開會，就投票率低問題，提出新安排，要求包括未來嘅立法會大會、內會及財會嘅投票率，要佔整體委員數目過半，即便不用記名投票，都必須要有一半人出席，以免影響觀感。不過，每個板塊有咩實質細微嘅安排，以協調得更好，就有待各板塊進一步商討。特別係較多新人嘅，可能需要更多嘅提醒。

有資深議員認為，有關安排並無特別，對比當年仍有泛民嘅議會，此種協調根本不值得掛齒。又認為議員應該盡自己責任，出席會議以及投票，給市民一個好印象，大家自動自覺。不過，類似嘅協調向來都存在，今次又有何特別？有議員坦言，今次屬於正式安排，要求每個議員都配合以及認真對待，若然貿然不見人影，或要作出解釋，甚至有更嚴重後果。