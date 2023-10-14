香港心理衞生會推沉浸式桌上遊戲，助市民關注自身精神健康

近期多宗倫常慘案令人關注精神健康，調查顯示本港7個香港人就有1個有精神健康困擾。香港心理衞生會推出網上問卷《全港抗抑鬱 測試大行動2023》，讓公眾透過填寫問卷來了解自己的心理健康狀況，並同時推出關於精神健康的桌上遊戲，助公眾預防患上心理疾病。

該款沉浸式桌上角色扮演遊戲《生命抉擇劇場Table For Choices》，透過沉浸式桌上角色扮演遊戲令玩家了解及關注精神健康。該遊戲劇本由專業玩家編撰，參加者將透過角色發展和 過程中的抉擇，逐步揭示劇本中真正的訊息。活動參加者不需具備任何桌上角色扮演遊戲經驗，也不需像「劇本殺」般需要有演戲或口才方面的專業技能，任何人都可以參與。參加者只需思考自己若成為劇中人物，會做出什麼樣的選擇，並與主持人分享自己的想法，然後進行擲骰判定以確定是否成功通過。

衞生會將於今年11月1日晚上7至10時，在九龍觀塘茶果嶺道81號茜草灣鄰里社區中心4樓，舉辦該遊戲的公眾體驗場活動，名額8人，有興趣市民可到場試玩。