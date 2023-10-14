九巴今開新循環線W4　逢周六日假期往返西九文化區

九巴宣布，今日(14日)起開辦全新循環線W4，來往高鐵西九龍站至西九文化區，乘客可以從高鐵香港西九龍站出發，輕鬆直達M+博物館，以及香港故宮文化博物館等重要文化地標，而乘客從M+前往香港故宮更可享最低每程3港元優惠車資。

新線是這條專為西九文化區而設的循環專線，以高鐵西九龍站為起點及終點，途徑佐敦道柯士甸站、柯士甸道西、M+及香港故宮。逢星期六、日及公眾假期早上8時至晚上8時半提供服務，每程收費5.4港元。考慮到到訪西九人士經常由M+前往香港故宮參觀，新線將提供車費優惠，乘客在M+博物館上車時使用有效八達通卡或以電子支付方式繳付車費，並在香港故宮文化博物館下車前，在車內以同一付款方式再次確認，即享減收1.4港元車資，實際繳付車資只需4港元。

九巴亦在香港故宮及M+設立優惠站，乘客使用成人和學生八達通卡於優惠站拍卡後，再乘搭九巴路線時可享減收1港元車費。由於該優惠可與上述M+往香港故宮的車費優惠同時使用，換言之乘客於M+優惠站拍卡，乘搭該新線前往香港故宮，下車前再於車內拍卡，其車資會先減收1元，再減少1.4元，即實際只需繳付3港元車費。

另外，該新線亦與多條九巴路線設轉乘優惠，相關路線包括260X、268B、269B、215X、W2、281A、W3及95，乘客最高可享5.4港元車資優惠。