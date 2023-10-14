男子尖東座駕遭雙賊盜走平板電腦　貼文戲言 : 尋找失散多年的兩兄弟

有網民車Cam拍下其座駕遭雙賊內盜竊的短片，並上載3條賊匪犯案時的短片到社交媒體，且貼文笑指「尋找失散多年的兩兄弟」，薄酬1萬港元尋回失去的平板電腦；樓主留下聯絡電話，呼籲網民如有認識兩賊匪，歡迎提供資料領取獎金。他亦在文中戲言，「兩兄弟唔小心認錯車，車內部iPad咁岩（啱）痴(癡)住左(咗)係佢隻手，可能返到屋企先發現手上多左（咗）部iPad」，他續指如可物歸原主，定必有賞，但如仍未歸還，貼文12小時後將會報案代尋。

樓主指事發在周四(12日)晚上11時36分左右，他駕車往尖東娛樂場所消遣，抵埗後將座駕泊在加連威老道港晶中心對開路旁後離開，當他返回取車時，發現車內平板電腦失去，查看車Cam後，發現事發前有兩名分別身穿黑衣及格仔恤衫的男子途經上址，兩人一度凝視其座駕，隨後，兩男沿路折返，當中黑衣男戴上口罩步向前座乘客位打開車門，其同黨則邊行邊「睇水」，黑衣男俯身入車廂，盜走一部平板電腦後往科學館道方向離去。

有網民睇片後留言指涉事車輛為Tesla電動車，並指兩賊匪為慣匪，因目睹涉事車輛倒後鏡未有摺起，故猜測司機未有鎖車，故趁機犯案。