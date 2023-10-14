新冠及冬季流感高峰將至　專家籲人多擠迫場所需注意手部清潔

夏季流感高峰期持續，8月起至今，衞生防護中心已錄得214宗成人嚴重流感個案，當中有129宗死亡，兒童的嚴重個案亦有13宗，當中一人死亡。中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早(14日)在電台節目表示，11月將出現新冠疫情高峰，明年1月至3月亦會踏入冬季流感高峰期，建議市民在公共交通及公共場所等人多擠迫的地方，應戴口罩及注意手部清潔。若長者及幼兒較少到社區風險尚可，若經常在社區活動受感染機會會增加，甚至有可能出現併發症。

根據數據顯示，最近一周內錄得37宗成人流感嚴重個案，死亡個案佔21宗，其中15人沒有接種流感疫苗，而8月中起小童流感嚴重個案有13宗，亦有過半數沒有接種疫苗，當中1名小童死亡。他指明年1月至3月會踏入冬季流感高峰期，呼籲市民盡快打針。

本港主要流行XBB新冠病毒，許樹昌表示，現時新冠嚴重個案不多，感染患者大多屬於XBB病毒，並非感染高峰。由上一次高峰即今年4至6月起計，由於打針後4至6個月，抗體便會降低，預期今年11月左右會再有感染高峰。

根據衞生署資料，80歲以上未曾接種新冠疫苗的比例佔26.8%，70至70歲未打針比例 22.5%，6個月至5歲未接種一劑的比例為41%。許透露，當局正洽購相關的第三代疫苗，期望11月底、12月可向公眾供應。XBB疫苗一般副作用與之前的疫苗接近，包括針口痛及紅腫、微燒、頭痛、疲倦和肌肉關節酸軟的比例很低，未有新疫苗前，有需要的市民仍可使用現有疫苗，減低重症及死亡風險。